Teatro Sandoval Wanderley é fechado por tempo indeterminado

Estrutura física é só um dos muitos problemas.

A atual administração decidiu pelo fechamento após constatar uma série de problemas que comprometem a apresentação de espetáculos no local e põe em risco a segurança do público.Na parte de segurança, por exemplo, faltam corrimão, sinalização e saída de emergência e acessibilidade, somente para ficar em algumas deficiências.Já na parte técnica, o teatro carece de iluminação — de 40 refletores, apenas dois funcionam —, além de cadeiras novas e adequadas, equipamento de som, uma nova acústica e ar condicionado.“Está tudo velho e sem funcionar direito, fora a parte física do prédio, que apresenta infiltrações. Não entendo como o espaço vinha sendo utilizado nessas condições”, diz o diretor do Sandoval Wanderley, Marcos Martins.Segundo ele, a atual administração municipal fez o diagnóstico assim que recebeu o teatro. O fechamento foi recomendado pelo Corpo de Bombeiros, Semurb e Crea, mas a intenção da Prefeitura é reabri-lo até o início do segundo semestre.“Estamos encaminhando ainda esta semana para o Ministério da Cultura um projeto de reforma do teatro que, no primeiro momento, vai contemplar a iluminação, som, cadeiras, climatização e, principalmente, a acessibilidade”, informa o diretor.Enquanto o projeto não sai — somente para avaliar, o Minc leva de 60 a 90 dias — o espaço será utilizado exclusivamente para ensaios de grupos e reuniões.