Muitas projeções e conjecturas para o GP da Malásia A preocupação número um das escuderias é o calor. Afinal, o circuito de Sepang é quente em todos os sentidos.



Depois de uma abertura de campeonato imprevisível como não ocorria há um bom tempo na F-1, tudo pode acontecer no circuito de Sepang, neste domingo no GP da Malásia.



Só para lembrar: considerando apenas os brasileiros, no GP da Austrália, a Ferrari de Felipe Massa "abriu o bico" e ficou pelo caminho (aliás, nenhuma Ferrari chegou à linha de chegada, fato pouco comum).



Nelsinho Piquet não completou a prova (com os freios falhando, foi abalroado por Nico Rosberg e acabou na caixa de brita), e Rubens Barrichello voltou ao pódio (em segundo, completando a "dobradinha" com Jenson Button em primeiro - ambos pela estreante Brawn GP, montada com o que sobrou da antiga Honda e que por muito pouco nem participava do Mundial).



A preocupação número um das escuderias é o calor. Afinal, o circuito de Sepang é quente em todos os sentidos.



Os pilotos vão se preparando como podem - Nelsinho Piquet, por exemplo, aredita que pode tirar de letra: "(Sepang) é sempre uma corrida muito física para os pilotos, assim como para a equipe. Treinei duro durante o inverno para me preparar. O calor e a umidade não devem ser grande problema", calculou o piloto da Renault.



Outra preocupação reside nos câmbios - as populares "caixas de marcha". Nos últimos treinos, Barrichello perdeu cinco posições no grid de largada por trocar o câmbio - mesma punição imposta a Lewis Hamilton (McLaren) na Austrália.



Falando em Hamilton, parece que para ele neste momento desgraça pouca é bobagem: além das posições, o inglês perdeu o terceiro lugar obtido no circuito de Melbourne por conta de um incidente envolvendo ele e Jarno Trulli - a FIA deu razão a Trulli, e assim Hamilton deve correr atrás das posições e pontos perdidos.



Já que se falou nos treinos, depois de um início "arrasa-quarteirão" da Brawn GP na Austrália, agora foram as Ferraris que mandaram nos primeiros treinos em Sepang - "O carro foi super competitivo, especialmente com pneus moles, e reagiu bem com pneus novos e usados", analisou Massa.



Só que ele e o companheiro de equipe Kimi Raikkonen estão com um olho na pista e outro no retrovisor, vai que Barrichello e Button - agora com carros resistentes e bem conceituados em vários aspectos - passam-lhes por cima...

O GP da Malásia começa às 6h com transmissão pela TV.