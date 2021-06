Trabalhadores informais poderão se inscrever na Previdência Social Para garantir a seguridade será necessária uma contribuição de 11% do salário-mínimo.

A partir de 1º julho de 2009 os trabalhadores informais brasileiros poderão contribuir com a Previdência Social. A data marca o início da formalização dos trabalhadores que passam a ser identificados como microempresários, poderão ganhar no máximo R$ 36 mil anuais e ter apenas um empregado.



Através de um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) os informais passam a contribuir com R$ 51,15, equivalente a 11% do salário-minimo de R$ 465. Além disso, serão tributados R$ 1 de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou R$ 5 de Imposto Sobre Serviços (ISS). Com isso, eles terão acesso a direitos como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria.



De acordo como dados do IBGE, existem hoje no Brasil R$ 10,3 milhões de trabalhadores informais e a expectativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é que sejam abertas mais dois milhões a partir julho.



* Com informações do G1