Sesap informa que contratos dos leitos de UTIs serão prorrogados Em nota encaminhada ao portal Nominuto.com, secretaria afirmou que irá realizar reunião com a SMS, visando rápida solução para resolução do problema.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) informou na manhã desta quarta-feira, 1º de abril, que irá prorrogar o contrato emergencial firmado com o Hospital do Coração e o Natal Hospital Center, até que a contratualização dos leitos nas UTIs na rede privada seja regularizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Em nota encaminhada ao portal Nominuto.com, a Sesap afirmou que irá realizar reunião com a SMS, visando rápida solução para o problema. A medida, segundo a Secretaria, é em atendimento ao determinado em audiência realizada no Ministério Público Estadual, em 25 de março.



Em entrevista ao portal, na tarde desta terça-feira (31), o coordenador de Planejamento e Controle dos Serviços da Saúde, Carlos Eduardo, afirmou que o Estado não iria renovar os contratos temporários de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Na ocasião, ele alegou que a responsabilidade sobre o serviço de UTI dos hospitais privados é do município.