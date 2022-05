Medicamentos: Procurador geral defende contrato com a empresa Pronunciamento foi em resposta as acusações do procurador Carlos Thopmson.

O procurador geral do Município, Bruno Macedo, acabou seu pronunciamento em defesa da permanência do contrato neste momento. Ele afirmou que a empresa não atuou antes da assinatura do contrato e que todas as providências foram tomadas pela empresa na data certa.



Bruno justifica que o questionamento é um sinal de que o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado não tinha se aprofundado nas investigações.



Sobre o contrato não ter passado na procuradoria, Bruno alegou que "vários processos não tramitam na Procuradoria porque as assessorias jurídicas de cada pasta fazem a avaliação legal do processo”.



Em relação a economicidade do contrato, Bruno criticou. “É muito fácil, um mês depois, avaliar qual a melhor opção. No momento, essa era a melhor opção em termos financeiros de todas as empresas procuradas pela Prefeitura de Natal”, alegou Bruno.



Ele concluiu a defesa afirmando que um simples convênio com a Unicat não resolve a situação de município em relação aos medicamentos. Segundo ele, na Unicat as pessoas vão até o local pegar os remédios, mas o local não possui estrutura para logística de distribuição para as 92 unidades de saúde do município.



Neste momento, acontece a votação que decide se o contrato será ou não anulado.



