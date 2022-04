Curso de arte e ecologia terá dois dias

Divulgação Intervenções de Vivacqua são em ambiente natural

Quem vai ministrar as aulas é a artista, educadora e designer cultural para sustentabilidade Flávia Vivacqua (SP). O intuito da oficina é estimular a reflexão crítica e a prática criativa atual com base na preservação ambiental.Vivacqua usará dinâmicas coletivas e conversas em roda com referências históricas em fotos, vídeos e textos. Falará ainda sobre land art (intervenções ambientais) e performances dos anos 60 e 70, além de dialogar sobre intervenções públicas e seu contexto sociocultural nos últimos dez anos.A paulista é formada em Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, teve como primeira formação as Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena, Teatro Escola Macunaíma e Scuola Internazionale Dell'attore Commico, na Itália, especializando-se em Teatro de Rua e Máscaras.É Designer de Sustentabilidade e desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis pelo programa Gaia Education da Global Ecovillage Network, chancelado pela ONU.Desde 1998 realiza exposições de suas performances, intervenções, instalações e fotografias em diversas cidades brasileiras e no exterior. Seu trabalho pode ser visto no blog www.flaviavivacqua.wordpress.com