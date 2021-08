ABC terá Sandro e Simão na partida contra o Potyguar Os dois principais jogadores do time alvinegro treinaram normalmente neste sábado e devem mesmo ser escalados

Sandro, Simão e Rogério estão recuperados, participaram normalmente do treinamento e estão praticamente confirmados no jogo deste domingo (19), diante do Potyguar de Currais Novos, na partida que decide o título do segundo turno.



O alvinegro joga em seu estádio, Frasqueirão pelo empate. A partida está marcada para às 16h30.



O técnico Heriberto da Cunha, que destacou durante a semana que queria os jogadores focados na decisão do turno, se mostrava muito satisfeito em poder contar com todo elenco de titulares.



A confirmação, principalmente, de Sandro e Simão dão uma tranqüilidade maior, já que notadamente o time sentiu bastante as vezes que ficou sem esses dois jogadores.





O elenco alvinegro realizou na manhã deste sábado (18), no estádio Frasqueirão, o último treinamento da equipe antes da decisão deste domingo (19), contra o Potyguar de Currais Novos, jogo que definirá o campeão do segundo turno do Campeonato Estadual.



Como sempre acontece na véspera das partidas, o grupo realizou apenas um trabalho leve. Os jogadores foram divididos em duas equipes e participaram de um recreativo, “rachão”.



A boa notícia ficou por conta da participação do lateral Simão, do volante Rogério e do meia Sandro, que foram avaliados pelo médico Roberto Vital e treinaram com o restante do plantel.



No final, alguns atletas fizeram um treinamento de finalização com passagens pelas laterais para cruzamentos e chutes a gol. O grupo foi liberado após a movimentação e os jogadores relacionados para a final se apresentarão às 12h no CT, quando será iniciado o regime de concentração.