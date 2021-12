TCU vai fiscalizar distribuição dos royalties do petróleo A decisão do TCU se originou de proposta do ministro Marcos Vilaça, relator dos processos da ANP, a partir de denúncia de que haveria favorecimento ilícito.

O Tribunal de Contas da União vai fazer auditoria na Agência Nacional de Petróleo (ANP), para verificar se os critérios usados para repartir os royalties do petróleo e gás natural estão corretos.



A decisão do TCU se originou de proposta do ministro Marcos Vilaça, relator dos processos da ANP, a partir de denúncia de que haveria favorecimento ilícito. Ou seja, alguns municípios que deveriam receber menos, estariam, na verdade, recebendo muito mais royalties, de forma irregular.



Royalties são compensações em dinheiro, pagos mensalmente a estados e municípios pela exploração de petróleo e gás natural em seus territórios. O percentual varia de 5 a 10% da produção. Ao todo, os royalties envolvem recursos da ordem de R$ 11 bilhões por ano, e beneficiam mais de 900 cidades.



O TCU fiscaliza a distribuição e o repasse desse dinheiro aos estados e municípios. Mas quem fiscaliza a aplicação são os tribunais de contas estaduais e municipais.



Comunicação do ministro Marcos Vilaça



Nos últimos dias, têm sido veiculadas pela imprensa diversas notícias sobre possíveis irregularidades na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, relacionadas com a sistemática de repartição de royalties, envolvendo denúncia de favorecimento ilícito a alguns municípios. Esses royalties envolvem recursos da ordem de 11 bilhões de reais por ano.



Os critérios legais para a distribuição desses recursos aos beneficiários estão estabelecidos nas Leis nº 7.990/1989, 9.478/1997 e 7.525/1986 e regulamentados pelos Decretos nº 1/1991 e 2.705/1998.



Ao TCU compete fiscalizar o cálculo da distribuição e os repasses dos recursos provenientes das compensações financeiras, dentre as quais se situam os royalties do petróleo, aos beneficiários e a aplicação dos recursos pelos órgãos da administração direta da União.



Assim, diante das suposta irregularidades noticiadas e provocado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental-SEMAG, determinei a imediata realização de um trabalho de fiscalização por parte desta Corte com o intuito de verificar se os critérios legais e regulamentares para o cálculo e repartição dos recursos dos royalties estão sendo observados pela Agência reguladora.