RN pleiteia novos presídios para mulher e para jovens e adultos

Divulgação

As duas unidades seriam feitas com recursos do Programa Nacional de Segurança Cidadã (Pronasci). “Cada uma dessas unidades tem um custo estimado em torno de R$ 16 milhões”, falou o titular da Sejuc, Leonardo Arruda. O secretário disse que os presídios têm capacidade para 260 presos.Além disso, Leonardo Arruda lembrou que a Sejuc também busca recursos para a construção de mais duas cadeias públicas nas comarcas de Lajes e Parelhas (doação do terreno em tramitação na Câmara Municipal).“Essas novas unidades, aliadas às três cadeias públicas a serem concluídas este ano (comarcas de Nova Cruz, Ceará-Mirim e Macau) irão resolver em definitivo o déficit de vagas no sistema penitenciário estadual, notadamente para presos provisórios”, concluiu Arruda.