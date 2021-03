Valor de financiamento de imóveis com FGTS sobe para R$ 500 mil Trabalhadores agora poderão financiar valor mais de 40% superior ao limite anterior, que era de R$ 350 mil.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu aumentar de R$ 350 mil para R$ 500 mil o valor do financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para atender a classe média.



Em outra medida aprovada hoje (26), o CMN criou mecanismos que garantem aos pequenos e médios bancos as aplicações em certificados de depósitos bancários (CDBs), o que tende a facilitar a captação de recursos por essas instituições. Os aplicadores serão amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, em até R$ 5 bilhões por banco. As informações foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, após reunião do conselho.



O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que, embora a medida tenha o objetivo de ajudar médios e pequenos bancos, as grandes instituições também podem aderir, desde que o limite de R$ 5 bilhões seja respeitado.