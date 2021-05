Adalberto Pessoa diz que saída da SIN foi exclusivamente política

Gabriela Duarte Adalberto Pessoa: sensação de dever cumprido.

Enumerando suas principais ações nos três anos em que esteve na pasta, Adalberto Pessoa destacou importantes obras realizadas relacionadas, em sua maioria, à questão dos transportes, como o plano metropolitano de transportes de cargas para a região da Grande Natal, ponte de Macau e a Ponte de Todos Newton Navarro.“Eu entrei em uma secretaria para cumprir uma missão prioritária, que era construir a Ponte de Todos e associar essa missão à fundamentação de toda a política de infraestrutura interna do Governo. E consegui”, disse.No entendimento do ex-secretário, as dificuldades que eram enfrentadas no primeiro momento que assumiu a SIN são as mesmas de hoje. A principal é a falta de profissionais.“A secretaria está desfalcada de profissionais para o desenvolvimento das ações. Não há concurso para engenheiro desde 1985, e os atuais estão em fim de carreira, se aposentando. Para se ter uma ideia, eu tenho apenas 11 engenheiros, que são verdadeiros guerreiros, para fiscalizar todos os municípios, enquanto a Semov tem quase o dobro”, explicou Adalberto Pessoa.Devido ao trabalho que realizou e considerou positivo, o ex-secretário afirma que o único motivo para a substituição foram os critérios políticos. Adalberto Pessoa, que é indicação de Robinson Faria (PMN), afirma que querem vincular a sua saída a problemas com a governadora. Contudo, o ex-secretário afirma que não há problemas com Wilma de Faria.“Foram critérios políticos que fizeram com que eu saísse. Quem me conhece sabe que a minha atividade privada sempre foi carregada de muita responsabilidade e competência. Não preciso de nenhuma certidão para demonstrar o meu trabalho eficiente”, declarou o ex-secretário, que desde 1982 exerce cargos comissionados na administração pública.Adalberto Pessoa, que ocupou a SIN desde 2006 diz que, apesar da saída da pasta, permanece ao lado da governadora Wilma de Faria.