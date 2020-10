Otimismo aumenta entre empresários paulistas Índice que avalia expectativa do empresariado sobre rumos do mercado passou de 42,3 para 50,2, no início de março.

A expectativa dos empresários paulistas sobre os rumos da economia melhorou na primeira quinzena deste mês. Segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), todos os itens que compõem o sensor da entidade tiveram melhor resultado do que na quinzena anterior.



Nesta quinzena, com avaliações de zero a 100, o sensor geral ficou em 50,2 – resultado considerado nulo, nem otimista nem pessimista. O número, entretanto, é bem maior do que os 42,3 registrados na quinzena anterior e também que os 34 da primeira quinzena de dezembro, no auge da retração da atividade da indústria.



“O último sensor dá um sensação boa, agradável”, disse o diretor do Departamento de Economia da Fiesp, Paulo Francini. “O sensor dá um sinal de que os agentes já não estão enxergando as coisas da mesma forma do que no fim do ano.”



De acordo com o sensor, a visão sobre as vendas e o mercado são as mais otimistas: 54,6 e 58,9, respectivamente. No entanto, a visão sobre o estoque (40,6), emprego (47,7) e investimento (48,4) continuam na faixa do pessimismo.