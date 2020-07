Novas chuvas causam velhos problemas

Fotos: Marília Rocha Principal entrada para Capim Macio estava assim na manhã de hoje (3)

“Eu achei que dava pra carreta passar. Eu sempre venho por aqui porque abasteço esse supermercado da Roberto Freire, mas dessa vez, as ruas não agüentaram a chuva”, afirma Valdemir Alves, motorista de uma empresa maranhense transportadora de carnes.As chuvas que começaram mais fortemente às 7h da manhã alagaram as ruas paralelas de Capim Macio e assustaram os motoristas, que pensavam antes e voltavam por um caminho menos agressivo.Mas o que mais chamava atenção era o lixo espalhados com as águas das chuvas nas ruas do bairro. Além da poluição, os problemas gerados pelo acúmulo de lixo nessa época do ano, com a proliferação dos mosquitos da dengue e das doenças dermatológicas, são velhos conhecidos dos moradores.E os problemas aumentam quando os moradores decidem transitar para o centro da cidade. Os trechos alagados da BR-101 também prejudicaram o fluxo na manhã de hoje, forçando um trajeto diferente aos motoristas que trafegam no sentido zona sul, centro. As manobras estavam sendo feitas pela Norton Chaves e Rui Barbosa, escoando o trânsito do local.Os moradores ficaram completamente "ilhados" em algumas ruas e reclamaram da falta de estrutura de um dos bairros com IPTU mais caros de Natal.Para piorar a situação dos moradores, algumas ruas ficaram intransitáveis em todos os lados.Até os residentes colocaram a "mão na massa" para diminiur os alagamentos.