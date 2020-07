Tipos negativos continuam em baixa no Hemonorte

Passado o período do carnaval, o Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte) continua em situação difícil no tocante ao estoque de bolsas de tipagens negativas. Após o período de festas em Natal e no interior, continua a campanha para reforço no número de doações e atendimento da demanda.

Os tipos sanguíneos mais comuns continuam encabeçados pelo O a A positivos. No entanto, a dificuldade de reserva compreende o sangue negativo como o O, A, B e AB. Outro problema são os estoques do tipo B positivo, também considerado raros.

Segundo a chefe da divisão de serviço social, Célia Araújo, explicou, o número de bolsas de alguns tipos continuam elevados em razão da campanha realizada no período anterior ao carnaval. "A população sempre atende quando fazemos uma solicitação para doações", disse.

Porém, ela revela que o número de coletas é reduzido após as campanhas, o que acaba dificultando os procedimentos em cirurgias ou transfusões. Outro problema é que o Hemonorte conta apenas com um veículo funcionando como posto de doação, situado em frente à catedral nova. O posto itinerante continua em reforma.

Célia Araújo chamou atenção para as doações em outras áreas de Natal. Para tentar diversificar as coletas, um posto foi criado na Zona Norte de Natal, mas o número de doações ainda é considerado baixo.

A boa notícia é que a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) vem trazendo bons resultados. Através do trote cidadão dos cursos da área biomédica e do curso de artes cênicas, "calouros" reforçam os estoques do banco de sangue.Uma nova sociedade com a Universidade chega ao Centro de Biociências (CB) no próximo dia 17 de março. No período de 8 às 17h, o posto móvel recebe as doações dosvoluntários, professores e alunos.

O +: Aproximadamente 400 bolsas

A+: Aproximadamente 320 bolsas

B+: 54 bolsas

O -: 9 bolsas

A-: 39 bolsas

B-: 7 bolsas

AB-: 2 bolsas

AB+: 0

Casa da Cidadania, ao lado da área de lazer do Panatis. Avenida Paulistana, 132, Panatis (ao lado da área de lazer);

HEMONORTE - Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, s/nº, próximo ao Bosque dos Namorados.Posto móvel: Em frente a catedral nova;