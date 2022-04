CEI dos medicamentos será instalada na manhã desta segunda-feira

Delma Lopes Ney Júnior aposta que CEI será concluída em meno de 120 dias.

A CEI tem prazo de conclusão para 120 dias, mas Ney Júnior (DEM) acredita que o trabalho deve ser concluído bem antes.“Os relatórios elaborados pela Controladoria e pela sindicância da prefeitura já avançaram muito nos fatos. Nós vamos apenas averiguar os detalhes, ou seja, teremos como base o cruzamento de informações”, explica o vereador.Ney informou que ninguém prestará depoimento hoje. “Vamos oficialmente instalar a CEI e fazer o planejamento de como será o trabalho. Requisitaremos as notas fiscais, cópia da licitação – se é que houve – para em seguida convidar as pessoas que colaboraram com a elaboração do relatório”.Entre os convocados para prestar depoimentos estão os gestores da última administração de Natal e os atuais, além dos funcionários públicos e terceirizados. “Foram estes que deram as dicas para chegar a essa conclusão, as datas de chegada dos medicamentos, data de vencimentos, ausência de notas fiscais entre outras informações”.