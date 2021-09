Defesa Civil monitora pontos de risco em Natal O coordenador da Defesa Civil na capital, Sérgio Leocádio, reforçou que o número do órgão para ocorrências é 193.

O coordenador da Defesa Civil de Natal, Sérgio Leocádio, afirmou que até às 10h desta quinta-feira (23) o órgão ainda não tinha registrado nenhuma ocorrência devido às chuvas que caíram na cidade desde as primeiras horas da manhã.



“Graças a Deus, até o momento, não registramos nenhuma ocorrência relevante”, disse, completando que apesar da “calmaria” aparente a qualquer momento poderia mudar.



Leocádio informou que a Prefeitura do Natal já tem o seu Plano Emergencial de Defesa Civil traçado desde o mês passado.



Sobre a logística de trabalho da Defesa Civil, ele frisou que “depois do chamado, no telefone 193, uma equipe segue até o local para visita de avaliação do dano e risco. E só depois, os devidos procedimentos são tomados”.