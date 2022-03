Maisla era a única desaparecida na área onde corpo foi encontrado

Reprodução/Abelardo Nunes Maisla Mariana dos Santos, de 11 anos.

“Aqui na 9ª DP, nós só tínhamos um registro de criança desaparecida, que foi justamente o feito pela família de Maisla, ainda na tarde desta terça-feira [12]. Com isso, desconfiamos que as partes de um corpo encontradas nesta manhã sejam realmente da criança”, frisa.Além disso, peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia ressaltaram que pelo tamanho do tórax encontrado em um terreno baldio na rua Dona Izabel de Brito Lima, em Igapó, próximo ao local onde a estudante foi vista pela última vez, é de uma criança.A polícia procura agora outras partes do corpo que foi esquartejado para tentar facilitar a identificação por parte da família. Um short e uma blusa também foram encontrados, mas, os familiares ainda não conseguiram identificar.Maisla Mariana está desaparecida desde o meio-dia desta terça-feira (12), quando foi vista pela última vez carregando sua bicicleta.