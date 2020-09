Rogério Marinho diz que não apoiará Wilma de Faria em 2010

Vlademir Alexandre Rogério Marinho: assim que sair do PSB, entrará "imediatamente" na oposição.

da, qualquer possibilidade de apoiar a governadora Wilma de Faria (PSB) nas eleições para o Senado em 2010."Nada impede de nos reencontrarmos no futuro. Mas em 2010 eu não apoiarei a governadora Wilma de Faria”, disse.Para ele, a quebra de 23 anos de confiança, período em que foi liderado pela governadora, será difícil de ser recomposta.Rogério Marinho ainda aguarda que o Tribunal Superio Eleitoral publique no Diário Oficial da União a decisáo favorável ao seu pedido de justa causa para sair do PSB para começar a falar sobre seu futuro partidário. Ele lamentou que a fidelidade partidária impeça que os militantes liderados por ele possam acompanhá-lo na saída do PSB.O deputado federal evitou comentar sobre a sua provável ida ao PSDB. "Estou abrindo mão do governo para entrar na oposição", limitou-se.



Rogério Marinho disse que está articulando a ida para outro partido tanto na esfera estadual como federal. "Fui procurado por vários partidos, mas não gostaria de nomeá-los para não constranger os que eu não escolher", afirmou.

O entrevistado confirmou que assim que for liberado pelo TSE sairá "imediatamente" da base do governo federal, e que nos dois anos do mandato federal votou em 60% dos casos com o governo e, em 40%, contra. "Tenho procurado agir de acordo com a minha consciência."

Ele também não quis opinar sobre o apoio aos possíveis nomes ao governo do Estado em 2010, dizendo que só o faria quando os partidos apresentassem os candidatos.

O entrevistado ainda elogiou a postura da prefeita de Natal Micarla de Sousa (PV) nos primeiros 70 dias de governo. "Ainda está muito cedo para avaliar, mas estou contente com o início".

Rogério Marinho apoiou a pevista a despeito da orientação da governadora Wilma de Faria, que optou por se aliar ao PT e ao PMDB e lançar o nome da deputada federal Fátima Bezerra para substituir Carlos Edurado em 2010.

Marinho era pré-candidato à prefeitura pelo PSB. A decisão de Wilma de Faria o fez liderar um movimento de dissidência e rachar o partido, que ainda pena para se recompor.