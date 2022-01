Mais de mil pessoas são aguardadas na filiação de Rogério ao PSDB

Vlademir Alexandre Rogério Marinho será prestigiado por aproximadamente mil pessoas em sua filiação.

Entre os presentes, deputados federais e senadores do PSDB, além de membros da bancada federal potiguar, deputados estaduais, vereadores e prefeitos de todo o estado. A principal ausência, por motivos óbvios, será da governadora Wilma de Faria.Apesar de ter o PSDB entre os partidos que apóiam o seu governo, a governadora, que teve sérios atritos com o deputado federal durante o período pré-eleitoral de 2008, foi a única liderança política do estado que não deverá comparecer ao evento. Por outro lado, os três senadores potiguares devem marcar presença.Os democratas José Agripino e Rosalba Ciarlini, que certamente estarão no mesmo palanque que o PSDB em 2010, vão prestigiar a filiação do parlamentar. O PMDB, que é pretendido na base de apoio á candidatura do PSDB à Presidência da República, será representado, entre outros políticos, pelo senador Garibaldi Filho (PMDB).O peemedebista, inclusive, desmarcou o voo nesta quinta-feira por estar com uma virose. Contudo, garantiu que parte de Brasília às 13h para comparecer ao evento.O evento de filiação de Rogério Marinho terá início às 17h, no La Mouette recepções.