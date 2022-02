Brasil vence Argentina nos pênaltis e conquista Sul-Americano Sub-17 A equipe comandada pelo técnico Lucho Nizzo só volta a campo em agosto, quando a equipe disputa o Mundial Sub-17, que será na Nigéria.

Foi um típico Brasil e Argentina. Jogo nervoso, emocionante e com muitos gols. No final, alegria brasileira, que conquistou o nono título do Sul-Americano Sub-17, terceiro seguido, ao vencer nos penâltis por 6 a 5. No tempo normal empate em 2 a 2. Gols de Zezinho, meia do Juventude, e Philippe Coutinho, do Vasco, para o Brasil e Gonzalez e Espindola, de pênalti, para os hermanos.



Nas penalidades, o goleiro Luis Guilherme defendeu três cobranças e Wellington marcou o gol do título. Foi a sexta vez que Brasil e Argentina decidiram o torneio da categoria. A vantagem canarinha é ampla, foram cinco vitórias e uma derrota em decisões contra os nossos principais rivais.



Com o título no Chile, o Brasil aumentou também a hegemonia continental na categoria. São nove campeonatos contra apenas dois da Argentina, segunda seleção com mais troféus do Sul-Americano.



Os principais destaques brasileiros no torneio deste ano foram Philippe Coutinho, do Vasco, e Wellington, do Fluminense. Vale lembrar que o torneio tem tradição em revelar grandes nomes. Ronaldinho Gaúcho, Diego, Marcelo foram alguns dos atuais craques que participaram de outras edições do Sul-Americano Sub-17.



A equipe comandada pelo técnico Lucho Nizzo só volta a campo em agosto, quando a equipe disputa o Mundial Sub-17, que será na Nigéria. Também vão representar a América do Sul, Argentina, Colômbia e Uruguai.



O jogo

Brasil e Argentina é sempre um jogo "quente". No Sul-Americano Sub-17, a história se manteve. Logo aos 2 minutos, o primeiro cartão amarelo para os hermanos. Um minuto depois os garotos do Brasil responderam com bola na rede. Zezinho pegou a sobra da zaga e chutou de primeira no canto.



O goleiro brasileiro Luis Guilherme apareceu pela primeira vez aos 11 minutos, quando espalmou o chute perigoso Gonzalez. E voltou a salvar aos 34 minutos em chute de Orfano. O goleiro do Botafogo se transformou no grande nome da Seleção na primeira etapa ao salvar a cobrança de falta de Gonzalez.



A Seleção Brasileira iniciou a segunda etapa mais avançada. E aos 11 minutos, apareceu a principal estrela da equipe. Dodô puxou bem contra-ataque e rolou para Philippe Coutinho. O meia do Vasco tocou com extrema categoria no canto esquerdo do goleiro. Golaço!



A Argentina quase diminuiu aos 12 minutos, em um chute de Araujo, que obrigou Luis Guilherme a fazer boa defesa. A pressão funcionou aos 20 minutos. Confusão na área brasileira, Luis Guilherme deu rebote e Gonzalez aproveitou a sobra para estufar a rede, 2 a 1. Os hermanos sentiram o bom momento e quase empataram em chute de Apaza, que passou à direita do gol.



Acuado, o Brasil só conseguiu voltar a ameaçar a defesa adversária aos 35 minutos. Eduardo chutou de fora da área e o goleiro Martinez fez grande defesa. A Argentina respondeu aos 38 minutos, com Diego Martinez obrigando Luiz Guilherme a fazer mais uma boa defesa. A pressão funcionou aos 42 minutos, quando Romarinho colocou a mão na bola e o juiz marcou pênalti. Espindola cobrou no meio do gol e levou a partida para os pênaltis.



As penalidades máximas começaram bem para o Brasil. Araújo isolou a primeira cobrança e João Pedro colocou o Brasil na frente. Na segunda série, brilhou a estrela de Luis Guilherme que defendeu a batida de Villalva. Mas o capitão Gerson jogou para fora a chance de ampliar a vantagem.



Rotondi e Zezinho converteram as cobranças. Orfano fez para os hermanos e o astro brasileiro, Philippe Coutinho, perdeu, deixando a disputa empatada. Mas logo em seguida brilhou mais uma vez a estrela de Luis Guilherme que defendeu a cobrança de Espindola. Eduardo perdeu a chance de dar o título ao Brasil e as cobranças começaram a ser alternadas. Apaza, Fernando, Martinez e Carlão marcaram.



Na terceira cobrança um lance incrível. Luis Guilherme espalmou a cobrança de Marin, a bola pegou efeito e acabou entrando. Maurício empatou. Krupsky isolou e Wellington deu o título para o Brasil.