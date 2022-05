Zé Teodoro é o novo técnico do Juventude ABC vai enfrentar o time verde na serra gaúcha motivado pela troca de comando.

O Juventude já tem um novo treinador. Ele é José Teodoro Bonfim Queiróz, 45 anos, que estava no Ceará. Após oito anos, o treinador retorna ao clube.



Ele teve uma passagem pelo Juventude em 2001, quando comandou o time em 12 jogos no Brasileirão. Zé Teodoro assinará contrato até o final da temporada e trará consigo um auxiliar técnico, que será José Buralli Filho, que estava com ele no Ceará.



O Presidente Sérgio Florian esclarece que não é verídica a informação noticiada pela imprensa de que o técnico receberá um salário de 60 mil reais: “Acertamos com o Zé Teodoro e ele é o novo técnico do Juventude. Aproveito a oportunidade para esclarecer que essa informação veiculada na imprensa referente ao valor salarial que ele receberá aqui não procede.”



Zé Teodoro será apresentado oficialmente na tarde de quinta-feira, dia 21, em horário ainda a ser confirmado. A estreia do novo comandante alviverde será no sábado, dia 23, às 21h, na partida diante do ABC, em Caxias do Sul. Confira abaixo o perfil do novo técnico: