Prefeitura não tem “plano B” para controle de medicamentos Sem alternativas, ela aposta todas as fichas na possibilidade de o Ministério Público voltar atrás no contrato com empresa pernambucana TCI BPO.

A prefeitura ainda não encontrou alternativas para enfrentar a suspensão do contrato com a TCI BPO, determinada nesta terça-feira (19) pelo Ministério Público (MP). A empresa pernambucana cuidaria da armazenagem e controle dos medicamentos de Natal.



“Voltamos à estaca zero. Nesse momento não vemos como garantir à população a resolução do problema a curto prazo”, informou a secretária de Saúde, Tânia Sampaio, por telefone, ao Nominuto.com.



Tânia e a prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), ainda não conversaram sobre o assunto. "Hoje (20) a prefeita se reunirá com todos os secretários e espero que esse problema seja abordado".



Na falta de um “plano B”, a prefeitura ainda tem esperança de que o Ministério Público volte atrás da decisão, tomada de forma cautelar, depois de ouvir o procurador geral, Bruno Macedo, na defesa que deve ser realizada nos próximos dias.



Na ocasião, o procurador deverá reforçar a ideia de que a solução apresentada pelo Ministério Público, de parceria com a Unicat, é inviável. “A Unicat tem apenas um ponto para abastecer, e a prefeitura deve enviar os medicamentos para 92 postos de saúde. A complexidade é muito maior”, disse.



Além desse ponto, Bruno Macedo apresentará estudos que mostram que o contrato respeitou o princípio da economicidade, que o valor do contrato é compatível com o do mercado e que a empresa tem experiência anterior.



Tânia Sampaio também cobrou do Ministério Público uma solução para o problema. “A nossa saída encontrou arestas legais. Espero que surjam novas possibilidades e também vamos pedir ajuda ao Ministério Público”.



O contrato com a TCI BPO, de R$ 2,4 milhões, foi realizado pela prefeitura sem licitação em 17 de abril. A empresa pernambucana ficou comprometida em estocar adequadamente e informatizar a armazenagem de medicamentos - que até o momento é feito de forma manual.