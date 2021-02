Baru e ABC vão além da disputa pela liderança do turno As duas equipes querem vencer para assegurar ponta, mas já miram a conquista do turno e até do Campeonato.

Baraúnas e ABC se enfrentam hoje, às 20h30, no estádio Leonardo Nogueira, em jogo que vale a liderança para ambas as equipes no segundo turno do Estadual.



Mais que isso: as duas grandes equipes sabem que uma arrancada na reta final do certame pode signifcar a briga direta pelo título de 2009.



O ABC vêm de um resultado importante de vitória sobre o Potyguar de Currais Novos, até então líder, mas sabe que não pode vacilar, já que o Baraúnas surgiu, a partir da vitória espetacular contra o ASSU, como candidatíssimo ao turno.



O técnico Heriberto da Cunha, bem ao seu estilo, faz mistério mas não tem como promover maiores alterações, já que o time deve ter praticamente a mesma base dos últimos jogos, com Raniere, Gaúcho, Bem-Hur e Fabiano; Simão, Erandyr, Rogério, Sandro e Beto; Gabriel e Paulinho Macaíba.



Baraúnas

O tricolor mossoroense ocupa a terceira colocação e uma nova vitória nesta noite o faria saltar para o primeiro lugar, pois soma seis pontos, contra oito do adversário, que é o líder da fase.



A novidade poderá ser o experiente Ricardo Lima na cabeça-de-área, que é um setor que vem preocupando a comissão técnica nos últimos jogos por sua falta de consistência defensiva.



Contratado no início da semana ao rival Potiguar, o atleta participou do primeiro treino na nova equipe ontem à tarde, mas mesmo assim sua escalação não foi confirmada pelo técnico Suélio Lacerda.



É provável que Ricardo inicie o jogo como peça de reposição, pois o treinador já havia sinalizado por uma mudança, com a possível entrada de Douglas na meia de ligação, e promover uma segunda alteração poderia comprometer o entrosamento no setor. No entanto, essa possibilidade ficou em aberto diante da dúvida de Suélio.



Outro mistério está na lateral-esquerda, se Leleu continua entre os titulares ou Mercinho retomará a posição, o que dependerá do seu estado clínico.



Suelson Diógenes, tendo como assistentes Eduardo Lincoln Neves e Aldeilma Luzia vão dirigir a difícil partida. Um bom teste para esse ótimo trio.