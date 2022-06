Artista plástico carioca faz exposição e lança livro em Natal

Divulgação Dolino durante exposição em Madri.

Na ocasião, Dolino lança um livro homônimo com edição bilíngue (português e inglês), onde reúne 45 reproduções das obras realizadas pelo artista entre 2000 e 2006.Na quarta-feira (27), o artista participa do Projeto Fala Sério, que estimula o diálogo e a troca de experiências entre artistas de outras localidades e potiguares. Com o tema "O Processo de Criação", Dolino profere palestra às 19h no auditório da Capitania das Artes.Nascido em 1945 em Macaé (RJ), Dolino já percorreu uma longa estrada. Desde 1965 o artista participa de exposições e eventos artísticos, como a I Bienal Fluminense em Niterói e o XV Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Seguiu depois levando sua arte a Curitiba, Belém e Brasília.Dolino morou na Bolívia, México, Uruguai e Costa do Marfim, onde realizou e participou de exposições. Esteve também em mostras artísticas em cidades do mundo todo, como Londres, Roma, Haia, Nova Iorque, Quito, Washington, Chicago, Madri e Lisboa.Em 2004, realizou em Brasília uma mostra retrospectiva de sua obra com foco na relação com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Intitulada “A Lição do Amigo”, a exposição continha capas de livros e ilustrações que o artista carioca fazia a pedido do escritor. A capa “Veludo” estará presente na exposição “O Mágico Aprendiz” a ser aberta na Funcarte.Dolino se prepara para lançar, além da exposição em Natal, uma nova mostra no dia 11 de junho em Tóquio, onde exibe seu trabalho pela segunda vez. Suas obras também estão expostas atualmente no Marrocos. A arte de Dolino integra o acervo de inúmeros museus e coleções no Brasil e no exterior.