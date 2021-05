Agripino entrega prestação de contas das eleições 2008 ao TRE

O líder do Democratas (DEM) no Senado, José Agripino Maia entregou nesta sexta-feira (3) ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) a prestação de contas do diretório regional do partido referente às eleições municipais de 2008.O senador antecipou-se a data limite de 30 de abril. O nome de José Agripino Maia, presidente do diretório, foi incluído no relatório da Polícia Federal sobre a Operação Castelo de Areia, como um dos supostos políticos que teriam recebido doações irregulares da empreiteira Camargo Corrêa para campanha eleitoral.Em nota à imprensa, a direção do DEM afirma que “ao antecipar a entrega, a intenção do senador é dar mais transparência ao processo de contribuições financeiras em campanhas políticas no Brasil”. Na relação de empresas doadoras para o diretório regional do DEM, em 2008, consta a contribuição de R$ 300 mil pela Camargo Corrêa.A doação feita pela empreiteira só foi menor que a da Primo Schincariol Indústria de Cerveja e Refrigerantes do Nordeste que totalizou R$ 450 mil em duas parcelas. A prestação de contas feita pelo diretório soma 17 doações de empresas num valor total de R$ 2,760 milhões.Mais uma empreiteira que contribuiu para a campanha do partido nas eleições municipais do Rio Grande do Norte foi a OAS. A doação foi de R$ 200 mil, de acordo com a prestação de contas entregue ao TRE-RN.Fonte: Agência Brasil