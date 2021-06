Transporte ferroviário de Natal tem horário alterado Na próxima semana, os horários dos trajetos serão mudados em função das operações ferroviárias.

Os horários do transporte ferroviário na linha norte e sul da grande Natal serão alterados na próxima quinta-feira (16). O motivo é a segurança nas operações ferroviárias que estavam sendo prejudicadas pela antiga grade horária.



A Superintendência de Trens Urbanos de Natal acertou as mudanças com a equipe técnica local e nacional que determinou a interferência urgente nos horários das viagens.



Com a decisão, o tempo para percorrer o trajeto da Linha Sul (Natal / Parnamirim) será de 45 minutos, e o tempo para fazer o percurso da Linha Norte (Natal-Ceará Mirim) será de 1 hora e 18 minutos.