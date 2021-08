Sonho dos vereadores de Natal: "Quero ser deputado!"

Diógenes Dantas desataca a irregularidade no uso de passagens aéreas dos deputados;Napolítica: Ser vereador é bom; melhor ainda é ser deputado;Napolítica: O caso dos medicamentos vencidos e mal armazenados rendeu a formação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) mista para a investigação;Iranilton Marcolino estréia com colunista trazendo comentários sobre reforma administrativa.Napolítica: Troca de ofensas dão o tom na relação entre Carlos Eduardo e a prefeita Micarla de Sousa.Napolítica: Manoel Onofre vence eleição do Ministério Público.Marcos Alexandre destaca as sátiras em torno do ex-diretor geral do Senado, Agaciel Maia.Naentrevista: Divulgação do turismo nos braços de Cláudio Porpino.Nacidade: Os remédios vencidos, denunciados pelo Nominuto.com, motivou a prefeita Micarla de Sousa a anunciar plano de gestão de medicamentos;Nacidade: Refinaria de petróleo começa em 2010;20 perguntas: Usuários podem trocar de plano de saúde sem burocráticas carências;Naenergia: Petrobras planeja investir R$ 1,3 milhões;Na economia: Projeto das tilápias promete renda anual de R$ 140 milhões;Naeconomia: Prefeitura de Natal presta contas dos 100 primeiros dias de gestão;Napolícia: Conselho Estadual de Entorpecentes realiza seminário de municipalização das ações de política sobre drogas;Roberto Guedes questiona quem viu Antoine de Saint-Exupery, autor de “O pequeno príncipe”, em Natal;Nodois: Solteiros buscam relacionamentos sérios em agências de matrimônio e a fazer promessas;Noestilo: Georgia Nery destaca a presença potiguar na Extravaganza 2009;Nacultura: Na cidade de Major Sales, Semana Santa é comemorada com o Concurso de Caboclos, onde grupos de teatro “malham” Judas;Natecnologia: Programa Primeira Empresa Inovadora (Prime) irá financiar projetos inovadores;Getúlio Soares apresenta nota sobre a viagem de Ana Paula Diniz à Lisboa.Focanasemana: Lição silenciosa – a realidade desconhecida de estudantes universitários com deficiência auditiva;Noturismo: Cachaça é bebida mais popular do Brasil;Zenaide Castro destaca o Portal do Turismo do RN, lançado pela Emprotur (www.brasilnatal.com.br);Noesporte: ABC e a decisão do segundo turno diante de sua Frasqueira;Noesporte: Entrevista com Merica mostra confiança do Potyguar;Edmo Sinedino destaca a falta de investimento no esporte por Micarla de Sousa nos 100 dias de sua gestão;Noesporte: Nasemana conta história de João Xavier, atirador desde 1984;Alan Oliveira fala das contratações feitas pelo América;Nagastronomia: Risoto em tom maior;Gabriela Duarte, em Estar Bem, destaca os riscos do uso do cotonete.- 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro Tio Patinhas- Av. Rio Branco/Centro Mensageiro da Paz- Av. Rio Branco/Centro Cia.- Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes Revistaria Atheneu- Av. Campos Sales Banca Atheneu- Av. Campos Sales Banca Cidade do Sol- Av. Afonso Pena Banca Prática- Av. Afonso Pena Banca Atual- Rua Apodi Banca Virtual- Nordestão do Alecrim Revistão do Super- Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper Hiper Banca- Av. Nascimento de Castro Boa Leitura- Nordestão da Salgado Filho Banca Globo- Próximo ao Ded de Candelária Banca Souza e Silva- Praça de Candelária O Garrafão- Candelária Revistaria Atheneu Hiper- Ponta Negra Revistaria Cidade do Sol- Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra Banca Veja- Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão Banca da Diva- Rocas Banca Natal I- Rua Vigário Bartolomeu/Centro Banca J. B. da Cunha- Rua Princesa Isabel/Centro Cigarreira Canaã- Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa- Briza Conveniência - Praia do Meio