Mulher acusa hospital Antônio Prudente de negligência Clélia Costa afirma que passou todo o dia nos corredores, enquanto o sobrinho precisa de transfusão de sangue.

Uma criança de apenas um ano e nove meses, que precisa de transfusão de sangue, teria passado todo o dia desta terça-feira (14), a espera de atendimento nos corredores do Hospital Antônio Prudente. Pelo menos essa é a acusação da tia da criança, Clélia Costa.



Ela afirma que chegou a unidade de saúde às 8h e até o início desta noite o menino ainda não recebeu o sangue. A reportagem do Nominuto.com procurou a diretoria do hospital para esclarecer os fatos.



Eles informaram que por volta das 8h50, a criança teve uma amostra de sangue recolhida. Depois disso, o resultado do exame comprovou que os níveis de sangue estavam bem abaixo, deixando a criança em estado grave de saúde. Com isso, os médicos teriam solicitado outro exame sangüíneo para só depois realizar uma transfusão.



A diretoria do Antônio Prudente destacou que em casos como esse, não é possível realizar uma transfusão em realizar os exames mais de uma vez, tendo em vista o risco de morte para o paciente e, por esse motivo, houve demora.



No entanto, para a tia do menino, o que houve mesmo foi negligência. “Na verdade, eles perderam a amostra de sangue do primeiro exame e, por isso, solicitaram outra coleta. Três horas depois é que vieram atrás de mim, dizendo que precisariam de novos exames, mas, quando eu pedi para ver os primeiros uma da médica disse: ‘não lhe devo satisfação’”.



Clélia ressaltou ainda: “Nós passamos toda a manhã nos corredores e só à tarde, quando liguei para imprensa, é que colocaram a criança no apartamento”. O hospital, no entanto, alega que a demora para a transfusão se deve ao fato do plano Hapvida ter solicitado outros exames antes de enviar o sangue.