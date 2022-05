Do período de 1° a 30 de junho, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte abrirá inscrições para concurso público para professor assistente e adjunto. Serão oferecidas 49 vagas distribuídas por unidade de lotação nos cursos de Pedagogia, Química, Geografia, Biologia, Física, Matemática, História, Educação Física e AdministraçãoAs inscrições poderão ser feitas nas secretarias dos Campus universitários de Natal, Caicó e Currais Novos ou pelos correios, desde que a postagem ocorra dentro do prazo estabelecido no edital. O concurso será válido por um ano e prorrogável uma única vez por igual período. Mais informações e o edital completo no site.Site: http://www.prh.ufrn.br