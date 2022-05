Manuel Chaparro fala sobre a relação entre a mídia e os políticos na AL

F

“Tudo o que se diz na Assembleia tem efeito social, os parlamentares têm que ter ciência disto. Já a mídia tem o papel de disseminar”, declarou Manuel para quem o objetivo do Legislativo é quem determina a ação do jornalista. “Você só terá matéria se tiver outra pessoa que fale algo para ser publicado.Porém, Chaparro chama atenção para a onda de escândalos na mídia nacional que muitas vezes se baseia em denúncias falsas, mas uma vez publicada provoca estragos irreparáveis na carreira de um político.“Por trás de qualquer denúncia há sempre um grupo interessado e isso coloca em evidência uma fragilidade do jornalismo de divulgar num primeiro momento informações que deveriam ser investigadas anteriormente”, alertou.Para o professor, o jornalismo precisa se aprofundar mais nas questões sociais de maneira que a população se engaje.Chaparro ressalta que honestidade é uma característica a ser perseguida pelos dois lados, tanto do político quanto da mídia.“No caso da mídia o jornalismo intelectual deve ser praticado e não usá-lo para enganar o povo”.Provocado pelos entrevistadores do programa, Manuel fez um comentário sobre as declarações do deputado Sergio Morais do PTB-RS de que estaria se “lixando para opinião pública”.“Quando um político diz isso, ele diz que está se lixando para as pessoas que votaram nele e quanto a isso eu só tenho uma opinião. Um homem desses é um cretino e já está condenado na vida pública”.O Programa Política RN é exibido de segunda à sexta-feira na TV Assembleia-RN, canal 36 da Cabo Natal e 30 na rede aberta. O horário de transmissão é às 12h30.