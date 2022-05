Boca Juniores é bicampeão estadual de Beach Soccer

Artur Dantas A Federação de Beach Soccer realizou mais um campeonato

Confiram os números finais da competição:

Campeão: Boca Juniores

Vice-campeão: Jordanês

3º Lugar: Caraúbas Praia

4º Lugar: Pium

5º Lugar: Sukata/Albatroz

6º Lugar: UNP

Número de Jogos: 32 jogos

Média de gols: 6,6 gols

Artilheiro: André - Boca Juniores - 22 Gols

Melhor goleiro: Willian Xavier- Boca Juniores

Melhor jogador: Marciel Alves - Caraúbas Praia

Revelação: Emanoel Jussier - Caraúbas Praia

O Boca, comandado pelo astro André, fez um mais um grande jogo e evitou que a equipe do Jordanês conquistasse o titulo do 2º turno e forçasse a realização de mais um jogo para se conhecer o campeão estadual 2009.“Estamos todos de parabéns, ganhamos o 1º turno e não começamos bem o segundo, mas nossa equipe tem bons jogadores e cresceu na hora certa e conseguimos evitar que o adversário forçasse a decisão caso ganhasse de nós na decisão dessse o 2º turno, e levamos o título sem dar chances pra ninguém”, falou Adalberto Alves, técnico da equipe do Boca Juniores.