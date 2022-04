Marisa Mariano: Ele disse que eu ia chorar lágrimas de sangue

Artur Dantas

– Até que ele prove o contrário, o principal suspeito de ter cometido o crime foi ele. Todos os indícios levam a isso. Ele já foi acusado de crimes, já “puxou” cadeia e tem vários mandados de prisão, inclusive por tráfico de droga e por pedofilia. Então, ele é um criminoso.– É muita falta de caráter ele negar isso. É um grande canalha, o pai dos canalhas.– Nós temos testemunhas de que ele gostava de ficar com as menininhas na Igreja. Quando acabava as reuniões, ele sempre estava onde as crianças estavam. Inclusive, nos acampamentos promovidos pela Igreja que ele freqüentava, Osvaldo já havia pedido para namorar com uma menina de 12 anos. Ele dizia que não iria se casar com uma mulher velha.– Também. Ele já havia sido advertido pelo bispo do grupo depois que pessoas denunciaram que ele assediava algumas crianças.– Até a acusação de que ele teria matado minha filha, eu não tinha nada contra ele. Acontece que ele queria ser o 1º diácono, que é um cargo de muita importância. Como eu sabia da história dele em uma igreja de Igapó, cheguei para o bispo e falei que ele não podia se candidatar por esse motivo. Então, essa história chegou aos ouvidos dele através de uma pessoa. Foi quando ele ficou com raiva de mim, dizendo que eu era um verme de Igreja e que ia chorar lágrimas de sangue pelo o que tinha feito com ele.– Ele é uma pessoa “desconsagrada” porque não seguia os mandamentos da igreja. Ainda tinha mais. Ele fazia comércio aos sábados, assistia televisão, coisas que a nossa religião não permite porque tiramos esse dia para adorar a Deus. Ou seja, ele nem ligava.– Nenhuma das minhas duas filhas conversava com ele, ate porque eu pedia isso a elas por tudo que ele passou dentro da Igreja.– Foi normal. Ela era muito carinhosa, mas era muito recatada. Na noite anterior ao crime, ela veio na minha cama e pediu pra eu fazer carinho na cabeça dela. Ela até brincou quando estávamos assistindo a miss Brasil. Eu disse que a miss estava representando São Gonçalo e ela disse ‘isso é porque ninguém me viu’. Depois eu pedi pra ela voltar pra cama porque eu já estava com sono. No outro dia, levantamos e oramos, ela foi pra escola e na volta pedi pra ela levar o almoço do pai como de costume. Quando ela saiu na bicicleta, eu senti uma coisa estranha. Ouvi uma criança chorando, mas não liguei. Depois de um tempo, notei que ela estava demorando demais para voltar e liguei pro pai dela. Ele me disse que ela já tinha saído há 40 minutos. Foi quando eu tive certeza que de alguma coisa tinha acontecido. Comecei a chamar gente pra procurar ela, entrei em terreno baldio. Eu queria achar o corpo dela.- E como você chegou a Osvaldo?– Foi quando passamos perto da casa dele. Pedi pra um ‘irmão’ que estava comigo ir a casa dele para saber do paradeiro dela. Mal ele bateu na porta, Osvaldo saiu dizendo que não sabia onde ela estava. Depois veio a viatura na minha rua e eu contei ao policial que tinha um suspeito. Nós fomos lá, e ele foi chamado pra ir à Delegacia dar alguns esclarecimentos.– E como ele reagiu?– Perguntou como é que podia eu criar minhas meninas soltas no mundo. Eu nunca fiz isso. Elas sempre foram acompanhadas por nós. O único caminho que ela fazia só era quando ia deixar o almoço do pai. Até na escola, eu ou o pai íamos pegar. Mas Osvaldo disse que não era ele que tinha desaparecido com Maisla. Para não ser reconhecido pelos outros crimes que cometeu, ele chegou na delegacia e mudou de nome, além de ter deixado os documentos em casa.– E como a senhora qualifica ele?– Ele não tem qualificação...– Ele é um maníaco, um bandido, pedófilo, monstro. Ele é frio e calculista.