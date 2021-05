SMS confirma que responsabilidade de UTIs é do Estado Ministério Público também diz que responsabilidade é da Sesap, já que os pacientes são do Walfredo Gurgel.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou nesta quinta-feira (2), que o contrato firmado entre o Hospital do Coração, Natal Hospital Center e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) será renovado através do Governo do Estado.



Segundo a assessoria do órgão municipal, o Ministério Público (MP) confirmou que a responsabilidade sobre as UTIs é do Estado, já que os pacientes encaminhados às unidade privadas são oriundos do Hospital Walfredo Gurgel. Por isso, a contratação e regulação (distribuição de vagas) devem ser realizadas pela Sesap.



Mesmo assim, o MP recomendou que a SMS fizesse um levantamento sobre a necessidade de UTIs para o serviço de saúde do município, que logo dará início a esse trabalho.



No início desta semana, o Ministério Público recomendou ao Governo do Estado que os contratos temporários de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sistema de saúde privado fossem prorrogados em regime emergencial. Mas a Sesap afirmou que não renovaria o contrato porque a responsabilidade era do Município. Posteriormente, uma nova reunião definiu que a recomendação do MP fosse cumprida.