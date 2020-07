Patu: Calmaria às vésperas da eleição

Fora o forte policiamento nas ruas, pouco na cidade de Patu lembra que amanhã o município irá passar por sua segunda eleição em menos de cinco meses. Nas vias, contam-se nos dedos os cartazes e bandeiras (apenas com a cor característica das chapas).O calendário da campanha autorizava, ainda neste sábado (28), o uso de carros de som, a distribuição de panfletos e até a realização de carreatas, porém pouco foi visto durante a manhã e a tarde. As últimas mobilizações se restringiram ao dia de sexta-feira (27).No cartório eleitoral, fórum e promotoria, o clima também é de espera pelo início das votações. Durante toda a noite as polícias federal, civil e militar deverão se manter alertas a possíveis problemas, mas as autoridades não acreditam que irão enfrentar transtornos.Nas esquinas, grupos de eleitores dos dois candidatos se reúnem para discutir o pleito, porém não foram registradas discussões ou brigas. Apesar das várias denúncias de abuso de poder econômico e político, principalmente através da compra de votos, nenhuma foi comprovada.Neste domingo, disputam a prefeitura de Patu os candidatos Alexandrino Suassuna , o Xanxan (PMDB), da coligação “União e Trabalho”; e Evilásia Gildênia (PSB), da coligação “Justiça e Paz”.