Redução do FPM será debatida em Audiência Pública no Senado A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realizará a audiência na terça-feira (7). A secretária da Receita Federal, Lina Vieira foi convidada para participar.

A situação financeira das prefeituras se agrava com a redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. No entanto o Governo Federal continua isentando setores da economia com a isenção do IPI. Os prefeitos reclamam. Acomissão de Assuntos Econômicos do Senado convocou uma audiência Pública, às 11h da próxima terça-feira (7) para tratar deste assunto.



O FPM é formado por 23,5% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e pelo Imposto de Renda, logicamente, no momento em que há a isenção do primeiro para dois setores: o de veículos e o da construção civil; e já se estuda a possibilidade de estender este benefício a compra de materiais escolares a consequência é que o reapasse para as prefeituras diminua ainda mais.



Esta observação tem sido feita por vários senadores no plenário da Casa, o que motivou a realização do debate pela CAE que é presidida pelo senador Garibaldi Filho (PMDB-RN). Entre os convidados está a ex-secretária de Tributação do Rio Grande do Norte e atual secretária da Receita Federal, Lina Vieira. Além dela, foram convocados o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, João Paulo Lima e Silva; e a deputada Rose de Freitas (PMDB-ES).



Mais benefícios



A audiência Pública da próxima terça-feira também vai debater a Medida Provisória 457/09, que autoriza a renegociação de dívidas das prefeituras com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com parcelamentos em até 20 anos.





* Fonte: agência Senado