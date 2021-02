Sinte promove feijoada na Praça dos Três Poderes

Fotos: Ana Paula Oliveira

Acampados na Praça dos Três Poderes, em frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, os grevistas organizavam a feijoada e informavam que a pretensão da mobilização era conseguir uma reunião com a chefe do Executivo Municipal.“Ainda pela manhã há possibilidade de uma comissão formada pelo grupo do movimento de mulheres do Estado ser recebido pela prefeita”, disse a coordenadora do Sinte, Fátima Cardoso.Entre as mulheres que fazem parte do movimento estão Elizabeth Cabral Nasser, do Coletivo Leila Diniz; Gorete Gomes, do Fórum da Mulher no RN; e Edeneuza Jonas, promotora legal popular.Segundo a coordenadora do Sinte, das 74 escolas do município, 19 estão totalmente paralisadas, 32 parcialmente e 19 funcionando normalmente.Ainda segundo Fátima Cardoso, dos 3.700 professores do quadro, 80% estão parados. “Nesse número de 3.700 não estamos contabilizando os professores que estão trabalhando e são temporários”.Sobre a determinação judicial que obriga o professores a retornarem imediatamente para as salas de aula, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil, ela afirmou que o Sindicato está hoje pela manhã apresentando defesa junto à 4ª Vara da Fazenda Pública.“Ao mesmo tempo em que apresentamos a nossa defesa, estamos solicitando que se estabeleça mesa de negociação, cujo árbitro seja o juiz Cícero Martins”, informou.“Nós queremos dizer ao juiz que não queremos confronto com a Justiça. Gostaríamos que a Justiça interpretasse a continuação da greve como recurso que se utiliza para pressionar o poder no atendimento às reivindicações”, ponderou.Cardoso comentou as últimas declarações do secretário municipal de Educação, Elias Nunes, sobre o corte no ponto dos professores que insistirem na greve. “É desagradável. Autoritária. É uma forma de atacar a democracia. Isso representa retaliação ao movimento”, avaliou.O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte) promove na próxima sexta-feira (27), às 14h, na Escola Estadual Winston Churchill, mais uma assembleia.Segundo Fátima Cardoso, coordenadora do Sinte, a assembleia será para avaliar os rumos da greve.