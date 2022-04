Nasemana: Os Bárbaros

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Para assinar o Nasemana, clique aqui.

Diógenes Dantas destaca que Henrique Eduardo tem se mostrado o mais governista dos políticos do Rio Grande do Norte;Napolítica: Vira lei o Cidadão sem Fome, principal bandeira de Robinson Faria;Napolítica: Governo investe mais R$ 4,5 milhões. Desde 2004 o Estado promove troca de notas fiscais;Iranilton Marcolino destaca o “namoro” de João Maia e José Agripino. Rosalba já não está mais sozinha na simpatia do senador do DEM.Napolítica: Micarla evita "dar asas" a Rogério MarinhoMarcos Alexandre destaca que vai ficar mais para frente a filiação do ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves ao PDT de Álvaro Dias;Naentrevista: Elias Fernandes. O vice-presidente do PMDB/RN sinaliza preferência por Wilma;Nacidade: Fraudes nas licitações do Rio Grande do Norte somam milhões;Nacidade: Prefeita empossa nova secretária de Saúde;Nacidade: As vendas de CDs e DVDs piratas continuam intensas mesmo depois que Polícia e Prefeitura decidiram tirá-los das ruas;20 perguntas: Meteorologia: Efeitos dos fenômenos da natureza;Napolícia: Crimes cruéis. Natal viu em menos de um mês, dois casos bárbaros de assassinato com requinte de crueldade.Naeconomia: Economia devastada. Chuvas causam estragos na produção de camarão, sal e frutas;Roberto Guedes destaca Pequeno poupador punido, banco premiado;Nageral: Novos contratos do Proadi garantem cerca de 4.500 vagas no mercado de trabalho;Nageral: Beleza potiguar vence o concurso Miss Brasil 2009;Nageral: Barragem de Tabatinga fica pronta ainda neste mês;Nodois: Amor de mãe reverbera, multiplica;Geórgia Nery destaca Larissa Costa, a miss Brasil e o giro da semana;Nacultura: MPBeco solta o som;Nacultura: Envelhecimento saudável. Aumento da longevidade e mudanças sociais para os idosos;Natecologia: 2009: Um ano para conhecer a astronomia;Getúlio Soares destaca a inauguração da Touch;Catarina Doolan é a Foca Nasemana desta edição com o texto “Os risco da comida de rua”.Pedro Ratts destaca o antimarketing do imperador Adriano;Noturismo: Estudo revela valorização do turismo cultural;Zenaide Castro destaca a noite de Gramado;Noesporte: Dedé do Pará é show. Jogador é o mais novo reforço do ABC/UnP/Art&C para as próximas competições;Noesporte: Matuzalém conquista a Copa Itália;Edmo Sinedino: FNF tenta acabar com vício das ligas que trocam votos nas constantes eleições da entidade.Noesporte: Segunda chance. ABC e América tentam vencer na segunda rodada da Segundona;Alan Oliveira destaca que os estádio podem ficar vazios. Criança agora para;Nagastronomia: Sirigado com “mantinha” de ervas;Gabriela Duarte, em Estar Bem, traz dicas sobre comportamentos e atitudes na alimentação.• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio