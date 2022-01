Inscrições abertas para Copa Cabo de Futebol Society A comeptição vai reunir 24 equipes entre fins de maio e começo de junho.

Já estão abertas as inscrições para a 1ª Copa Cabo-ESPN de Futebol Society. O evento vai reunir 24 equipes nos próximos dias 29 e 30 de maio, 5 e 6 de junho; e entre outros objetivos, estão a promoção de práticas esportivas nos condomínios residenciais clientes da Cabo Telecom - responsável pela competição - em Natal, e proporcionar diversão, entretenimento e lazer; de quebra, busca-se inserir a Copa no calendário de eventos esportivos da cidade.



A Copa será dividida em três etapas - as duas primeiras são eliminatórias, ficando seis equipes para as disputas da fase final.



O Congresso Técnico e a divisão das chaves de disputa serão realizadas no próximo dia 27, às 8h no auditório da CDL-Natal (à rua Ceará Mirim, Tirol). A competição propriamente dita terá lugar no Aero Football Center (Aero Clube) - estão previstas 27 partidas, que serão realizadas em duas sextas-feiras (das 18 às 22h) e em dois sábados (das 14 às 21h). Ao fim, os três primeiros colocados receberão troféus e medalhas



Mais informações podem ser obtidas na Cabo Telecom (telefones 3209 9000 e 0800 884 5961) ou ainda com Clóvis Gomes (telefone 8881 6444).