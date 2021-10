Deputados preparam reajuste em seus salários

Antönio Cruz/ABr Michel Temer: aumento dos salários ficaria para 2011.

A ideia dos líderes partidários e da Mesa Diretora é cortar a verba indenizatória dos parlamentares, compensando a perda com a equiparação do salário ao dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 24.500.Hoje, os deputados recebem de benefício R$ 60 mil para contratação de assessores e outros funcionários, R$ 15 mil para gastos nos estados de origem, R$ 15 mil de verba indenizatória para despesas como hospedagem, locomoção, alimentação e combustível, de R$ 4 a 16 mil para passagens aéreas (dependendo do estado do parlamentar), R$ 3 mil de auxílio moradia e R$ 4 mil para usar com serviços de correio e telefone. Somados ao salário, de R$ 16.512, cada deputado pode ganhar, por mês, cerca de R$ 130 mil. Como eles têm direito a 15 salários, a conta anual chega a R$ 1,5 milhão para cada parlamentar.Para evitar maior desgaste político, a proposta de Temer é aprovar o pacote agora, mas pôr em prática neste ano apenas os cortes de gastos. O aumento do salário ficaria para a nova legislatura, que começa em 2011.A preocupação dos integrantes da Mesa Diretora é fazer as pazes com a opinião pública sem provocar nova rebelião no baixo clero, como são chamados os deputados dos partidos nanicos.A reação desses parlamentares contra as medidas disciplinadoras da cota de passagem aérea, especialmente por causa da proibição de viagens de parentes, fragilizou ainda mais a imagem da Câmara, já abalada pela série de denúncias de uso do recurso público para viagens a passeio, vendas de créditos excedentes no mercado paralelo e emissão de bilhetes em nome de parentes e amigos.A partir de hoje (29) entram em vigor as medidas baixadas pela Mesa Diretora sobre a cota para passagens aéreas, como a redução em 20% nos valores, a restrição do benefício aos deputados e assessores, a proibição de destinos internacionais, o não acúmulo das passagens e a obrigação de divulgação na internet.