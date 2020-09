Legislativos intensificam trabalho em prol das mulheres Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Natal tem discussões e projetos sobre o tema nesta semana.

O Dia Internacional da Mulher não está passando em branco nas casas legislativas do país. Para esta semana, os parlamentares da Câmara Federal, Municipal e da Assembleia Legislativa vão analisar projetos referentes ao tema, buscando ampliar as ações voltadas à mulher.



Na Câmara dos Deputados, a pauta continua travada devido ao trâmite de medidas provisórias. No entanto, os parlamentares buscam a apreciação das duas MPs ainda nos primeiro dias da semana para que dois projetos possam ser discutidos e votados em plenário. O primeiro trata sobre a regulamentação dos direitos trabalhistas da empregada doméstica, e outra proposta que estende à mãe adotiva os direitos da mãe biológica falecida nos meses seguintes ao parto, como a estabilidade no emprego e o salário maternidade.



Já no legislativo do estado, as três parlamentares podem, enfim, ganhar uma comissão específica para tratar sobre assuntos referentes às mulheres. A deputada Larissa Rosado (PSB) fez a proposta de criação do novo fórum de debates constantes na Assembleia, que contaria também com as participações das deputadas Gesane Marinho (PDT) e Márcia Maia (PSB), as outras duas representantes do sexo feminino na AL.



“Com a comissão iremos propor soluções e eventos relacionados ao público feminino, fazendo com que a Casa possa participar mais efetivamente da luta pelos direitos da mulher”, explicou Larissa Rosado em entrevista ao Nominuto.com.



A proposta da Câmara Municipal do Natal, no entanto, vai depender da boa vontade da prefeita Micarla de Sousa (PV). A vereadora Sargento Regina (PDT), que compõe a oposição à administração municipal, enviou requerimento à prefeita para que fosse criada a Secretaria da Mulher já no projeto de Reforma Administrativa, que deverá ser enviado nos próximos dias à CMN. A parlamentar, inclusive, esteve com Micarla para tratar sobre o assunto e a prefeita demonstrou interesse na proposta da ex-policial militar. Contudo, ainda não há a confirmação do acatamento da proposta na reforma.



No meio político, pelo menos, o Dia Internacional da Mulher não vai sendo esquecido e é bem provável que os benefícios sejam aprovados nas esferas federal, estadual e municipal.