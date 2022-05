Homem que matou pastor José Segundo cumpre pena no semiaberto Juarez Paulo Vieira Maia Sobrinho matou o pastor, advogado e suplente de deputado José Segundo da Rocha em março de 2005. Pastor foi morto com golpe de porrete e teve corpo posto em tonel.

O corretor Juarez Paulo Vieira Maia Sobrinho, réu confesso do assassinato do pastor evangélico, advogado e suplente de deputado José Segundo da Rocha já cumpre pena no regime semiaberto. O benefício da progressão de regime foi concedido pelo juiz de Nísia Floresta, Marcus Vinícius Pereira Júnior, em 6 de abril deste ano e cumprido na semana passada. Juarez Sobrinho matou o pastor Segundo em 4 de março de 2005.



Segundo a denúncia do Ministério Público, Juarez Paulo Vieira Maia Sobrinho e de Francisco Márcio Máximo Leonardo de Moura mataram José Segundo da Rocha por volta das 10h no interior de uma imobiliária localizada na rua dos Canindés, no Alecrim. A dupla matou o pastor com um golpe de porrete e por asfixia. Em seguida, o corpo do pastor foi colocado em um tonel e abandona em um terreno baldio em Extremoz.



Ainda de acordo com a denúncia, o corretor de imóveis Juarez Paulo administrava investimentos do Pastor Segundo no mercado imobiliário, ora comprando imóveis para o mesmo, ora gerenciando aluguéis. “Desta forma, o crime foi cometido com o objetivo de assegurar a vantagem e a impunidade de crime de estelionato praticado por Juarez contra pastor Segundo, dado o fato de Juarez ter se passado por procurador de supostos vendedores e, como tal, ter recebido quantia em dinheiro de José Segundo como pagamento pela compra de imóveis, lucrando R$ 250 mil com o golpe, pagos por José Segundo a fim de adquirir cinco imóveis em Nova Parnamirim e Natal”.



A denúncia dizia ainda que “desconfiado com o fato, a vítima, desde o mês de fevereiro, já vinha cobrando de Juarez as escrituras dos imóveis e, no dia da sua execução, foi à imobiliária solicitando uma resposta conclusiva. Pressionado pelas cobranças do pastor, Juarez hesitou acerca do que fazer. Pensou em fugir, "abrir o jogo". Mas, dois dias antes do crime, tomou a decisão: resolveu matar José Segundo, o que contou com a participação do morador de uma Granja sua, adquirida com dinheiro do golpe”.



No dia 21 de junho de 2009, Juarez Sobrinho foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e por furto. Já Francisco Márcio foi absolvido.



Com a progressão de regime, Juarez Sobrinho ganha o direito de trabalhar ou estudar durante o dia. Ele continua com a obrigação de dormir todas as noites em uma unidade prisional do Rio Grande do Norte.