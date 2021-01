Dirceu diz que vitória de Dilma depende do Nordeste, RJ e MG

Júlio Pinheiro José Dirceu: elogios à postura do Governo diante da crise econômica.

Ressaltando a boa atuação do Governo Federal no que diz respeito à crise econômica, José Dirceu não considera exagero a frase proferida pelo presidente Lula assim que o problema ganhou maiores proporções, quando o petista afirmou que a crise seria apenas uma “marola” no Brasil.“Ele disse aquilo para tranquilizar o mercado e colaborar para que país continue crescendo com os investimentos. Ele não estava errado. Paramos de perder empregos, o que continua ocorrendo em outros países. Até o final do ano a expectativa é que o país volte a crescer como antes”, explicou.Sobre os dados referentes à ultima pesquisa de avaliação do presidente Lula, em que houve a diminuição na aprovação pela primeira vez, Dirceu acredita que a oscilação é natural e que não houve interferência devido à crise. Porém, se a avaliação de Lula caiu, o ex-ministro comemora crescimento de Dilma Roussef nas pesquisas.Segundo Dirceu, Dilma Roussef teve um crescimento de 50% nas pesquisas e está quase empatada com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Para manter o crescimento e conseguir vencer a eleição, José Dirceu diz que a campanha da ministra deve focar, principalmente, na região Nordeste e nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.Considerado prioridade pelo PSDB, o Nordeste foi fundamental para as vitórias de Lula nas campanhas de 2002 e 2006. Para José Dirceu, a ministra Dilma pode conseguir apoio de importantes para a disputa, além do aumento nos votos na região Sul.“Acho que teremos mais força no Sul, porque a ministra é muito forte lá e estamos com boas possibilidades de termos o apoio do governador Sérgio Cabral (Rio de Janeiro). Em Minas também poderemos ter um entendimento com o governador Aécio Neves. Acho que a chave para a vitória está no Nordeste, no Rio de Janeiro e em Minas”, disse.O ex-ministro José Dirceu continua inelegível até 2014, após ter sido cassado na Câmara dos Deputados. Contudo, o petista acredita que poderá requerer anistia na Câmara após o julgamento da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, referente ao escândalo do mensalão. De acordo com Dirceu, ele já foi absolvido em primeira instância em quatro processos.“Quero que julguem o mais rápido possível. Fui absolvido em quatro processos e não deram (mídia) o mesmo espaço quando ocorreram as acusações”, queixou-se.Para o ex-ministro, as denúncias contra o Governo não arranham a imagem do presidente Lula. “Todas as denúncias foram e estão sendo apuradas, por isso acredito que não arranharam (a imagem do Governo). O presidente não está sendo cobrado por omissão. Pelo contrário, estão falando que há excessos nas investigações por parte da Polícia e do Ministério Público”, argumentou Dirceu.