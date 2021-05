Facex conquista primeira fase do Circuito de Escolinhas de Natação A competição reuniu cerca de 220 nadadores de várias categorias na piscina do Marista.

A Facex sagrou-se campeã da primeira fase do 5º Circuito de Escolinhas de Natação. O evento, realizado na piscina do Marista no último sábado (04.04), contou com a participação de pouco mais de 220 nadadores de 16 entidades escportivas - clubes, escolas, academias de natação - nas categorias desde Peixinho a Senior.



As disputas foram nas provas de 25 e 50 m, nos estilos Livre e Costas - e na ocasião vários recordes foram quebrados.



Ao final da fase, a Facex - que recebeu um troféu especial por ter isncrito o maior número de atletas - reuniu 1.206,5 pontos; em segundo ficou o NEC (349 pontos), seguido do Lacqua Essencial (300), Esc. Natação Maria Silva Cunha (de Macaíba; 298), PH3 (de Parnamirim; 281) e do Projeto Nova Descoberta (276,5 pontos).



O Circuito de Escolinhas tem realização da Federação Aquática Norte-Rio-Grandense (FAN).