Alagoas realizará novas eleições em quatro municípios no domingo

Brasília - Mais de 47 mil eleitores em quatro municípios de Alagoas voltam às urnas domingo (15) para escolherem prefeito e vice-prefeito, depois que os candidatos vitoriosos nessas cidades, em outubro de 2008, tiveram seus registros negados em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A eleição ocorrerá nos municípios de Estrela de Alagoas, Porto de Pedras, Porto Real do Colégio e São José da Laje.Em todos os casos os votos anulados pela Justiça Eleitoral ultrapassaram 50% dos votos válidos nos respectivos pleitos. Os votos foram anulados por destinarem-se a candidatos que não estavam em acordo com a Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, essa situação, em municípios com menos de 200 mil eleitores, leva à necessidade de realização de um novo pleito para os cargos majoritários.Até o momento 18 cidades já realizaram eleições suplementares referentes ao pleito de 2008 (16 em 2009 e duas ainda em 2008). Além dos quatro municípios que realizam eleições neste domingo, outros 12 já estão com eleições confirmadas e previstas para serem realizadas, segundo o TSE, mas ainda sem data marcada.Fonte: Agência Brasil