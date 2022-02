Diretor de presídio é exonerado por regalias concedidas a preso

Vlademir Alexandre Osório Neves foi exonerado pela Sejuc.

De acordo com o secretário Leonardo Arruda Câmara, a Coordenação do Sistema Penitenciário recebeu uma denúncia de beneficiamento a um preso e abriu uma sindicância para apurar os fatos.“Capitão José Deques foi até o presídio para abrir uma sindicância e conversar com os presos que teriam as regalias dentro da unidade. Com isso, no decorrer das investigações, o próprio Osório pediu demissão”, explicou.O secretário de Justiça informou que a exoneração de Osório Neves foi publicada no Diário Oficial, assim como a nomeação do capitão José Deques para assumir a responsabilidade da Penitenciária Estadual de Parnamirim.Segundo Leonardo Arruda, o preso beneficiado trabalhava na cozinha do presídio e andava portando celular dentro da unidade. “Uma das justificativas apresentadas pelo ex-diretor para os benefícios do preso era o fato dele está próximo de entrar no regime semi-aberto”.A reportagem tentou contato com Osório Neves, mas, seu celular estava fora de área.