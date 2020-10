Flamengo 'esquece' crise, vence o Caxias e lidera grupo B Juan, de falta, Josiel e Leonardo Moura (2) marcaram para o time da Gávea, que lidera o grupo B, com seis pontos.

O Flamengo deu um chute na crise fora de campo e venceu o Duque de Caxias por 4 a 2, nesta quarta-feira, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio.



Juan, de falta, Josiel e Leonardo Moura (2) marcaram para o time da Gávea, que lidera o grupo B, com seis pontos. Já a equipe da casa, que teve os seus gols com Edivaldo, é o último da outra chave, sem ter conseguido pontuar.



Ambos voltam a campo no próximo sábado. O Flamengo receberá o Tigres, às 16h, no Maracanã. Já a equipe de Caxias joga novamente em casa, contra o Friburguense, às 18h15.



Como esperado,o Flamengo começou a partida pressionando o Duque de Caxias que, recuado, tentava explorar os contra-ataques. O rodízio dos jogadores rubronegros, marca característica dos times comandados por Cuca, confundia a marcação dos zagueiros adversários.



Muito pressionado pelos torcedores dado a sua queda de rendimentos nas últimas partidas, Juan mostrava recuperação e construía boas jogadas ofensivas para o time da Gávea.



A prova de recuperação do camisa 6 foi comprovada com o seu gol, de falta, aos 19. O goleiro do Duque de Caxias falhou, pois foi iludido com a presença de Bruno na cobrança.



Desarrumado, o time da casa era presa fácil para o Flamengo. A maior competência da equipe rubronegra foi traduzida no placar quando Zé Roberto centrou com perfeição para Josiel que, desajeitado, colocou para o gol.



O atacante, assim, volta a marcar depois de um pequeno jejum sem gols desde que virou titular.

A sorte do confronto foi selada aos dois minutos da etapa final. Leonardo Moura, que também se destacava no encontro, colocou na saída do goleiro para anotar o terceiro. Não satisfeito, o camisa 2 deixou a sua marca novamente em cobrança de falta, aos 11.



A partir daí, o que se viu foi um 'treinamento de luxo' para o Flamengo. Porém, antes do final do encontro, Ibson teve uma atitude extremamente infantil e foi corretamente expulso após falta violenta em Alan.



Aos 34, Fábio Luciano fez pênalti em cima de Eduardo Teles. Edivaldo deslocou Bruno e fez o primeiro gol do time da casa. Quatro mais tarde, o artilheiro do Caxias deixou a sua marca novamente.



Todavia, a esta altura, o que a torcida mais queria era esquecer os problemas do clube fora de campo e comemorar a segunda vitória do Flamengo na Taça Rio.



DUQUE DE CAXIAS 2 x 4 FLAMENGO:

Data: 11/03/2009 (quarta-feira)

Local: Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Pablo dos Santos Alves (RJ)

Auxiliares: Jackson Lourenço Massara dos Santos (RJ) e João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ)

Gol: Juan, aos 19, e Josiel, aos 37 minutos do primeiro tempo; Leonardo Moura, aos dois minutos (FLA), Edivaldo, aos 35 e aos 38 do segundo tempo

Cartões amarelos: Fábio Luciano, Wellinton, Toró, Ibson (FLA), Alberoni e Eduardo Teles (DUQ)

Cartão vermelho: Ibson (FLA)



Duque de Caxias:

Borges, Arílson (Fábio Valle), Henrique, Renan e Alan; Léo Oliveira, Alberoni, Cadu (Juninho) e Renatinho; Deni (Zé Carlos) e Edivaldo

Técnico: Marcelo Buarque



Flamengo:

Bruno, Everton Silva (Toró), Fábio Luciano, Welinton e Juan; Aírton, Willians (Kleberson), Ibson e Léo Moura; Zé Roberto e Josiel (Paulo Sérgio)

Técnico: Cuca