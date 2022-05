Começa sessão sobre contrato de empresa de medicamentos Tribunal de Contas do Estado discute irregularidades no contrato com empresa pernambucana.

Começou agora há pouco a sessão no Tribunal de Contas do Estado (TCE) que apura as denúncias de irregularidades no contrato da Prefeitura de Natal com a empresa pernambucana TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S/A, prestadora de serviço na gestão de medicamentos.



Neste momento, o relator do processo, o conselheiro Valério Mesquita, lê a peça do procurador Carlos Thompson, que relata as possíveis irregularidades na contratação da empresa, no valor de R$ 2,5 milhões.

A sessão, realizada hoje (19), foi programada desde a semana passada. O Nominuto.com acompanha a sessão em tempo real.



* Mais informações em instantes.