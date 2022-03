Copa do Brasil: Vasco, em casa, goleia o Vitória

CR Vasco Elton foi o autor do segundo dos quatro gols do Vasco

O primeiro tempo foi caracterizado por muita disputa no meio-campo - o Vasco buscando o ataque, e o Vitória movido a contra-ataques em velocidade. esulatdo: o Vasco mandou no primeiero tempo do jogom, tanto que a única chance do Vitória foi aos 17 minutos: o potiguar Apodi, pela direita, entrou e chutou cruzado - a bola desviou na zaga e Fernando Prass defendeu.O placar só começou a se movimentar dez minutos depois: após cobrança de falta, a bola sobrou de modo inesperado para Carlos Alberto, que depois de "limpar" dois zagueiros chutou rasteiro - Vasco 1 a zero. Aos 44 minutos, Paulo Sérgio bateu escanteio, tocou em Carlo Alberto e sobrou para Leo Lima, que passoou parav Elton, quie esteva livre para fazer o segundo gol - e fez, Vasxo 2 a zero.No intervalo, o Bahia tocou um volante (Bida) por um atacante (Adriano) - e quase descontou aos 3 minutos do segundo tempo, quando Adriano chutou de fora da área e a vola passou rente à trave do goleiro do Vasco. O anfitrião tratpu de "segurar" o adveraário. Não demorou muito, Pimpão saiu driblando e acabou derrubado na entrada da área - Paulo Sérgio cobrou, e o placar passou para 3 a zero.Outra cobrança de falta - obra de Nilton - originou o quarto gol do Vasco. A equipe acrioca, nos insantes finaism, buscou o 5 a zero, sem sucesso.Com este resultado, o Vasco pode se dar ao luxo de perder por até três gols de diferença no jogo da "volta" - previsto para a próxima quarta (20), às 21h50, na Bahia; quem seguir adiante vai encarar na semifinal o vencedor de Corinthians x Fluminense.O Vasco, comandado por Dorival Júnior, venceu com Fernando Prass, Paulo Sérgio, Vílson, Gianm Ramon; Amaral, Nilton, Leo Limam Carlos Alberto (Alex Teixeira); Rodrigo Pimpão (Faioli) e Elton (Alan Kardec). O Vitória, de Paulo César Carpegianni, atuou com Viáfara, Victor Ramos, Wallace, Luciano Almeida; Apodi, Carlos Alberto, Ramirez, Bida (Adriano), Ramon (Washington), Jackson (Robson); e Neto Baiano.