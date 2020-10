Consultor Paulo Gaudenzi faz palestra para representantes segmento do turismo Idéia é transformar Natal na “cidade das emoções”.

“Natal a caminho da economia das experiências” foi o tema do seminário promovido na manhã de hoje (11), no Hotel Praiamar, pela Secretaria Municipal de Turismo, com o consultor Paulo Gaudenzi.



O evento foi, na realidade, uma reunião de avaliação com representantes de todos os segmentos de turismo da capital e teve como objetivo servir como uma das propostas iniciais para a preparação de um diagnóstico completo sobre o turismo em Natal.



Paulo Gaudenzi fez uma explanação sobre a evolução da sociedade, chegando até àquela que ele considera a ideal – a sociedade das emoções. “Queremos chegar à sociedade das emoções, na qual o valor econômico serão as experiências que as pessoas vão viver, ouvir, buscar”, destacou.



O consultor afirmou a necessidade de sair da padronização para a personalização, que já vem sendo praticada pelas agências de viagem, por exemplo, que dão um atendimento personalizado e diferenciado ao cliente.



Ele definiu o que considerou “out” e “in”: sai o vendedor de quarto, entra o vendedor de experiências. O criador de pacotes dá lugar ao criador de histórias.



“Por isso vamos ter que reembalar o produto Natal, com o fomento do desenvolvimento turístico, realizando ações nas áreas de planejamento, infra estrutura básica e acompanhamento”, ressaltou Gaudenzi, afirmando ainda que para prestar um bom serviço ao turista, a cidade tem que ser boa, inicialmente, para o seu povo. “Temos que criar uma infra estrutura para que o natalense viva bem aqui”.



Depois da explanação, o consultor pediu que os participantes se dividissem em grupos e traçassem um diagnóstico da cidade, enfocando os pontos fracos e fortes, as ameaças e as oportunidades. Em seguida, os grupos desenharam um postal de Natal e algo que significasse um símbolo da cidade.



A idéia deste trabalho, segundo explicou, é que sirva de parâmetro e que dê origem a propostas sobre o que as pessoas esperam de Natal no futuro.



“As informações levantadas hoje serão incluídas no planejamento estratégico do turismo que começaremos a elaborar”, disse, finalizando com a frase: “Estamos a caminho de fazer de Natal a primeira capital brasileira a entrar na era da economia das experiências e na sociedade dos sonhos”.