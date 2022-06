Ceará contrata PC Gusmão pensando no acesso à Série A do Brasileiro

Site do Ceará PC Gusmão assume o Ceará que pensa em acesso

O técnico que foi demitido do Atlético Goianiense ao final do campeonato goiano assistirá ao jogo contra o Bahia em Salvador no sábado e receberá a equipe no retorno da delegação a capital cearense.Paulo César Lopes de Gusmão, 47 anos, já passou por grandes equipes do futebol brasileiro e sua contratação reforça os objetivos da direção do Ceará de buscar o acesso a primeira divisão do campeonato brasileiro.PC Gusmão é discípulo de Wanderley Luxemburgo, por isso por onde passa vai arrebanhando um monte de admiradores, mas também muitos contestadores e até inimigos.